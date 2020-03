En Turquie, il n’est pas conseillé de défier les valeurs culturelles, religieuses ou encore morales en place depuis des siècles. Le mannequin belge Marisa Papen peut clairement en témoigner. La jeune femme connue pour des photos en tenue d’Eve dans des lieux emblématiques dans le monde est désormais recherchée par la justice turque pour des faits similaires.

Les faits qui lui sont reprochés remontent à l’année 2018. Elle avait posté un cliché d’elle dans une burqa montrant son intimité face caméra dans un lieu jugé sacré : la basilique Sainte-Sophie. Cette photo d’une longue série intervient après celle prise au Vatican, et une autre en Israël. Elle est également accusée dans le pays d’avoir posé dans son plus simple appareil sur le drapeau turc. Le ministère public de la ville d’Istanbul a ainsi émis un mandat d’arrêt contre elle pour ”actes trompeurs” et ”humiliation publique de la souveraineté de l’État”

Consciente des risques qu’elle prend, la jeune femme avait affirmé lors d’une interview ne pas avoir peur de mourir. Dans une autre elle justifiait ses clichés osés : “Si je me laisse photographier nue dans des lieux considérés comme ‘sacrés’, c’est parce que je veux éveiller quelque chose chez les gens (…) Je veux qu’ils pensent: qu’est-ce qu’il peut y avoir de si mal à montrer un corps nu? Je veux continuer à briser les tabous”. Reste à savoir quelle sera la prochaine destination de la jeune femme.