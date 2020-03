L’agence de presse sénégalaise faisait état il y a quelques heures d’une réunion d’urgence sur le nouveau virus, Covid-19. Le patient en question serait un français qui aurait emprunté un vol de la compagnie Air Sénégal le samedi dernier, 29 février. Les suspicions ont été levées via des tests menés au niveau de l’institut Pasteur de Dakar, le Sénégal enregistre son premier cas.

C’est une information relayée plus tôt ce matin via les différents média. La réunion d’urgence convoquée au Palais de la République portait entres autres sur un cas suspect de Covid-19 enregistré au pays de la Téranga. Le site d’information emedia.sn vient de confirmer les résultats positifs des tests. Le concerné, une personne de nationalité française, résiderait dans la banlieue dakaroise, plus précisément aux Almadies et aurait emprunté un vol de la compagnié Air Sénégal le samedi dernier.



Le virus a jusque lors été confirmé dans trois pays africains, à savoir l’Egypte, l’Algérie et le Nigéria. Cette situation pousserait toujours selon emedia à chercher les autres passagers du vol emprunté par le ressortissant français à bord de Air Sénégal.