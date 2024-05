Sénégal : Diomaye Faye suspend le traditionnel accueil du chef de l’État

Bassirou Diomaye Faye (Mosa'ab Elshamy / SIPA)

Élu à la tête du Sénégal pour un mandat de 5 ans, Bassirou Diomaye Faye suscite un grand espoir auprès de la population sénégalaise. De nombreux chantiers attendent le 5ᵉ président de l’histoire du pays de la Teranga. Le dirigeant sénégalais sera très attendu sur le plan de la gouvernance. Le tandem Faye-Sonko a promis d’œuvrer à l’instauration d’une gouvernance vertueuse.

Depuis quelques semaines maintenant, Bassirou Diomaye Faye a entrepris une série de déplacements dans divers pays limitrophes. Il a effectué sa première visite officielle en Gambie. Après Banjul, le président sénégalais a mis le cap sur la Mauritanie. Diomaye Faye est attendu dans les jours à venir en Guinée-Bissau. Le dirigeant du pays de la Teranga a décidé de suspendre le traditionnel accueil du président de la République à son retour de voyage (à l’étranger).

Publicité

Avec cette décision, le successeur de Macky Sall veut montrer patte blanche et mettre en avant sa détermination à construire un environnement sain autour de la gestion des affaires de l’État. Dans un passé récent, lorsque le chef de l’État était de retour d’une mission officielle, il était de coutume de mettre en place un dispositif protocolaire qui exigeait la mobilisation de toutes les hautes autorités de la République pour l’accueillir à son retour de voyage.

Nos confrères de la presse sénégalaise ont laissé entendre que le président ne souhaite pas que les hautes autorités civiles et militaires perdent une demi-journée de travail simplement pour venir l’accueillir à son retour de voyage. Assainir les finances publiques et instaurer un climat de confiance entre gouvernants et gouvernés, telles sont l’une des grandes priorités du tandem Faye-Sonko. Suite à cela, ils s’évertueront à construire un écosystème socio-économique pour le grand bonheur de la population.