En Égypte, une journaliste britannique, œuvrant pour The Guardian, a été sanctionnée par les autorités à la suite de la parution d’un article que l’exécutif a ouvertement qualifié de mauvaise foi. Résultat, cette dernière a vu son accréditation être retirée, de quoi provoquer une vague d’indignation à l’heure ou le monde a plus que jamais besoin de rester informé.

Ruth Michaelson ne s’attendait probablement pas à devoir répondre de ses actes. Suite à la parution d’un article intitulé “Égypte : le nombre de cas de coronavirus probablement plus élevé que ce que les chiffres suggèrent“, la journaliste anglaise a été prise à partie par les autorités sanitaires (SIS) qui ont estimé qu’elle propageait de fausses rumeurs. Dans son poste la journaliste affirme, en se basant sur une étude canadienne, que le nombre de cas en Égypte serait largement sous-estimé, se situant plutôt autour des 19.000 personnes contaminées.

Une journaliste anglaise perd son accréditation

Autre journaliste à s’être fait taper sur les doigts, Declan Walsh, correspondant pour le New York Times qui a lui aussi relayé ces informations, évoquant là encore le nombre de 19.000 malades. Toutefois, ce dernier a simplement été rappelé à l’ordre. S’il a depuis effacé son tweet et affirmé que l’estimation basse était de 6.000 cas environ, le gouvernement égyptien et le SIS, ont affirmé que le rapport sur lequel les deux journalistes se basaient ne faisait pas foi puisqu’il n’était pas officiellement reconnu au sommet de l’État.

19.000 cas en Égypte ?

Les deux journalistes et le chef du SIS, Diaa Rashwan se sont rencontrés dès le lendemain de la parution de cet article et ont pu échanger au sujet de la maladie. La décision d’agir dans le sens du retrait de l’accréditation pour Ruth Michaelson a été prise à la suite de cette rencontre. À ce jour, cette dernière n’a pas souhaité réagir à cette annonce tandis que les autorités elles, ont confirmé que quiconque répandrait de fausses informations, se verrait sanctionner lourdement, l’emprisonnement étant évoqué. 196 cas de coronavirus ont été confirmés par l’exécutif égyptien, pour six décès.