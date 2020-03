Devenu le principal foyer de l’épidémie de coronavirus avec plus de 82.000 personnes confirmées comme étant atteintes par le covid-19, le gouvernement américain tire la sonnette d’alarme. Une situation attendue puisque le président Trump a longtemps semblé prendre cette maladie à la légère, allant jusqu’à oser annoncer à demi-mot la réouverture de tous les services américains d’ici aux fêtes de Pâques.

Face à cette terrible situation sanitaire, le président chinois, Xi Jinping, a décidé d’adresser tout son soutien au gouvernement américain, affirmant que Pékin et Washington devaient s’unir contre ce fléau qu’est le covid-19. Un message directement adressé par le président Xi à son homologue américain à l’occasion d’une discussion organisée via téléphone. Outre cette main tendue, le président Xi a également affirmé que la Chine se tenait prête à transmettre toutes les informations et données nécessaires au gouvernement américain, et ce, en toute transparence.

Pékin tend la main à Washington

Un discours amical qui tranche avec les récentes déclarations observées. Depuis le début de l’épidémie, le président Trump ne cesse de qualifier le coronavirus de « virus chinois ». De leur côté, les autorités chinoises affirment que le covid-19 serait une création de l’armée américaine qui l’aurait elle-même introduit du côté de Wuhan. Cependant, face à ce qui semble d’ores et déjà être une catastrophe, il semblerait que les mécontentements aient été mis de côté afin de laisser place à une entente cordiale, au moins le temps que l’épidémie ne disparaisse ou ne soit endiguée.

Inquiétude autour du sort des Etats-Unis

L’épidémie elle, continue de faire des ravages dans le monde. En Europe, près de 300.000 cas ont été confirmés, l’Italie étant le pays qui compte le plus de morts (plus de 8.000), devant l’Espagne (plus de 4.000 décès) et la Chine (3.287 décès). Les États-Unis eux, comptent 1.201 décès, mais la courbe avance de manière exponentielle, ce qui pourrait à terme avoir d’importantes conséquences sur ce chiffre tant redouté. Face à cette crise, de nombreuses réunions sont organisées entre membres du G7 et du G20 afin d’apporter une réponse cohérente à l’urgence sanitaire.