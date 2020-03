La pandémie du coronavirus avait fait aux USA près de 7700 infectés avec plusieurs personnes déjà décédées. Le président Trump qui avait, aux prémices de la pandémie, été d’abord quelque peu sceptique et de l’avis de bien des détracteurs, extrêmement léger dans sa considération de la menace ; menait désormais la « guerre » contre le virus. De multiples mesures avaient été adoptées pour contrer la menace et endiguer la propagation du virus. Et cette semaine, le président passait à la vitesse supérieure.

Trump, est « the person in Charge »

« The person in Charge » est une expression anglaise pour désigner, le responsable, le patron et dans le cas d’espèce le « commandant en chef ». Cette expression serait celle que l’administration Trump donnait à son chef et dont Trump lui-même aimerait à s’affubler. C’était un fait que, le président américainvoulait faire oublier, son hésitation et sa « légèreté » des premiers moments de la pandémie. Désormais, les américains avaient à faire à un commandant en Chef, qui contre le virus avait l’intention de mener une véritable « guerre ».

Mardi dernier encore, le président américain, au cours d’un point de presse déclarait : «Nous devons combattre cet ennemi invisible, inconnu, mais nous apprenons à mieux le connaître (…) Un jour, nous nous tiendrons peut-être ici et dirons ; Nous avons gagné ».

Mais le président Trump ne faisait pas que de beaux discours et avait joint l’acte à la parole en décidant de nouvelles mesures en sus de celles spectaculaires prises la semaine dernière, comme la fermeture des frontières du territoire aux pays ‘’Shengen’’. Cette semaine, le président Trump était passé à la vitesse supérieure. Il mettait dans un premier temps sur pied un navire-hôpital, l’USNS Comfort, aux larges des eaux de New York, l’un des Etats les plus touchés. Et décidait ce mercredi de l’adoption d’une Loi qui lui permettrait de mobiliser, comme l’avait d’ailleurs fait la Chine, la puissance industrielle nationale et de l’orienter vers un objectif prédéfini.

Une guerre ouverte contre le virus

Cette Loi, c’était le ‘’Defense Production Act’’. Une loi qui à l’origine avait été utilisée pendant la guerre de Corée pour réglementer l’acier et l’exploitation minière, et qui pourrait ici être utilisée pour augmenter la production de ventilateurs, de masques et d’équipements de protection indispensables. « juste au cas où nous en aurions besoin » avait déclaré en substance M. Trump.

Pour de nombreux observateurs, le président Trump, fin politique aurait compris que mener la nation à travers des périodes de crise, guerre, catastrophe naturelle ou une récession économique, lui donnait la possibilité de prouver son courage et conforter sa position de leader. Aussi le président ne se gênait-il pas pour susciter et galvaniser la fibre patriotique des américains. « À ce jour, personne n’a rien vu de semblable à ce qu’ils ont pu faire pendant la Seconde Guerre mondiale. (…) maintenant, c’est notre tour. Nous devons nous sacrifier ensemble parce que nous sommes tous dans le même bateau et que nous réussirons ensemble » aurait déclaré le président en l’occurrence.