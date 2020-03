On avait pris l’habitude de voir Kim Kardashian dans divers programmes de télé réalité où elle faisait le show pour le plus grand bonheur de ses fans. La compagne de Kanye West a su vendre son image pour devenir l’une des personnalités les plus influentes du showbiz américain. La bimbo est une amie d’Ivanka Trump, la fille du président des États-Unis et selon plusieurs médias américains, Kardashian sera reçue ce mercredi à la maison blanche.

Étant donc une proche amie de Kim Kardashian, Ivanka Trump a présenté cette dernière à son mari Jared Kushner, le très influent conseiller et gendre de Donald Trump. Ensemble, Jared Kushner et Kim Kardashian ont travaillé à l’obtention d’une commutation de peine pour Alice Johnson, une détenue ayant commis un délit qui lui a valu une condamnation à perpétuité.

Une Bimbo engagée

Alice Johnson a par la suite porté d’autres cas à l’intention de la maison-blanche. Selon les informations des médias locaux, Donald Trump recevra ce mercredi 04 Mars, Kim Kardashian à la maison blanche pour discuter de la réforme de la justice pénale. La femme de Kanye West sera accompagnée à cette audience présidentielle d’ex-prisonnières qui furent récemment libérées grâce à une commutation de peine. En Juin dernier déjà à la maison blanche, Kim Kardashian avait plaidé la cause des femmes incarcérées pour une longue durée. Elle compte peser de tout son poids pour alléger les peines de prison de ces femmes.