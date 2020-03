Alors qu’il avait grandement mal géré le début de la crise du coronavirus aux États-Unis, le président américain Donald Trump tente de reprendre le dossier en main et multiplie les annonces. Et ce, tantôt pour juguler la crise économique due aux impacts du covid-19, tantôt pour donner des conseils aux populations ou annoncer de nouvelles mesures restrictives.

Lors d’une conférence de presse ce jour, Donald Trump et une responsable de la santé ont tenu à avertir des nouveaux signaux reçus des foyers de contamination en Europe, la France et l’Italie : « Il y a des informations concernant la France et l’Italie qui font état du fait que certains jeunes tombent gravement malades et très gravement malades dans les unités de soins intensifs” a déclaré le Dr Deborah Birx qui est chargée par le président américain de coordonner la réponse des autorités à la crise du coronavirus.

Des cas graves parmi les moins âgés

Pour elle, le fait que de plus en plus de jeunes soient contaminés peut être la résultante des première annonces faisant état des cas graves uniquement dans la couche des personnes âgées. Donc les populations plus jeunes ne prendraient pas les mesures nécessaires pour se prémunir du virus. En clair, si des cas graves sont rapportés, cela voudrait dire qu’ un nombre gigantesque de jeunes sont contaminés et un petit pourcentage aurait des complications.

« J’espère qu’ils écoutent simplement ce que nous avons dit au cours de la dernière période. Nous ne voulons pas qu’ils se rassemblent, et je vois qu’ils se rassemblent, y compris sur les plages et dans les restaurants, les jeunes… Ils ne réalisent pas cela, ils se sentent invincibles, je ne sais pas si vous vous sentiez invincibles quand vous étiez jeune. Mais ils ne réalisent pas qu’ils pourraient ramener beaucoup de mauvaises choses à la maison à leur grand-mère et grand-père et même à leurs parents » a quant à lui déclaré le président américain Donald Trump