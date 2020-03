La première dame des USA, depuis la percée de la pandémie aux USA, réagissait pour la première fois, il y a une semaine . Alors que son époux, le président Donald Trump avait fréquemment, fonction oblige, fait allusion dans ses discours à l’épidémie de coronavirus ; la première dame Melania Trump, elle, aurait gardé un profil relativement bas. Mais alors, qu’elle apparaissait ce jeudi pour des annonces de service public sur le coronavirus, la first lady américaine recevait des commentaires pas très amènes.

Une première dame « absente »

Aux USA, la pandémie du coronavirus prenait des proportions importantes alors que le pays enregistrait plus d’une centaine de décès. Le président Trump, en Commandant en Chef, après un petit moment de « flottement » avait choisi de partir en « guerre » contre le virus et avait initié de vigoureuses mesures. Et si le compteur d’opinions favorables avait d’abord été dirigé vers le bas pour Donald Trump, il amorcerait déjà selon des observateurs une courbe ascendante. Pour la Première Dame, les choses semblaient tout autre.

Alors même que les USA enregistraient déjà début mars, des centaines de cas confirmés de contamination, la première dame pour sa première publication du mois, tweetait sur des travaux d’aménagements d’un cours de tennis à la Maison-Blanche. Une publication qui lui avait valu de sévères commentaires de la part des internautes. Certains allant jusqu’à parler d’une indifférence de la première dame pour la crise que traversait le pays.

Des messages qui ne passent pas

Quelques jours plus tard, le 11 mars, Mme Trump écrivait : « Notre grand pays se bat durement contre le #Coronavirus. Cette nation est forte et prête et nous vaincrons. Veuillez prendre des mesures pour empêcher la propagation. Visitez cdc.gov pour des informations et des mises à jour sur la santé ». La première réaction officielle de la première dame sur la pandémie. Depuis, la first lady avait tenté de corriger le tir en postant régulièrement sur la toile des publications ayant trait à la pandémie. Ce jeudi encore, La première dame Melania Trump apparaissait dans des annonces de service public sur le coronavirus, diffusées à l’échelle nationale, et qui abordaient les « moyens » que devraient employer les « Américains pour se protéger eux-mêmes et les personnes les plus à risque ».

Mais là encore le message ne passait pas et sur la toile, nombreux auraient été ceux qui avaient critiqué son manque de sensibilité. Christine Diane Teigen, présentatrice de télévision, actrice et militante américaine qui avait trouvé les gestes mécaniques et le message de la première dame trop impersonnel. Et Frederick George Wilson, stratège politique et consultant en médias, qui dans un tweet était allé jusqu’à souhaiter à la première dame d’ « être infectée ».