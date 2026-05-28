Gouvernement Wadagni : les ministres s'engagent à servir la nation après le 1er Conseil

Le gouvernement du président béninois Romuald Wadagni a tenu son premier Conseil des ministres ce jeudi 28 mai 2026 à Cotonou. À l’issue de cette réunion, plusieurs membres de l’exécutif ont remercié le président pour la confiance qu’il leur a accordée et réaffirmé leur détermination à répondre aux priorités nationales.

Ce premier Conseil des ministres intervient quelques jours après la formation du gouvernement. Le 24 mai 2026, Romuald Wadagni prête serment et procède dans la foulée à la formation de son gouvernement. Quatre jours plus tard, le 28 mai, la tenue du Conseil des ministres marque l’entrée en phase opérationnelle de ce nouvel exécutif.

Ressources et bien-être des populations au cœur des priorités

Nicolas Yenoussi, ministre délégué aux finances et aux microfinances, a mis l’accent sur les défis budgétaires : « Les défis aujourd’hui sont très grands et il s’agit pour nous de mobiliser davantage de ressources pour le pays et veiller à ce que les populations puissent sentir l’impact de ceci dans leur quotidien. »

Aristide Mèdénou, ministre de l’Économie et des Finances, a confirmé cet engagement en déclarant : « C’est un plaisir de se retrouver au service du peuple. Et nous sommes engagés à servir la nation. » Ces deux responsables montrent une volonté affichée de rendre visible l’action gouvernementale dans la vie ordinaire des citoyens, conformément aux promesses formulées par Wadagni lors de son discours d’investiture.

Engagement et performance dans les secteurs

Adin Yeton Bloukunon Goubalan, ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche, a placé la transformation du secteur agricole en priorité : « La révolution agricole, c’est de permettre à la population béninoise impliquée dans l’agriculture d’avoir un revenu beaucoup plus stable. Il faudra améliorer le revenu des agriculteurs. »

Armand Natta, ministre de l’enseignement maternel et primaire, a appelé à la mobilisation collective : « Je voudrais compter sur tous les acteurs du secteur de l’éducation pour que tous les résultats soient à la hauteur de l’attente. » Sèdami Mèdégan Fagla, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, a quant à elle exprimé la charge de responsabilité : « On sent le poids des responsabilités. On prie Dieu, les mânes de nos ancêtres et toutes les forces positives de l’univers de nous accompagner, de nous soutenir pour prendre les décisions les plus éclairées pour la nation. » Les premières conclusions et décisions du Conseil des ministres de ce jeudi devraient être précisées dans les heures à venir.