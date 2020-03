Elle aurait tué son mari avec une importante dose de Bernadryl, un sirop utilisé dans le traitement contre la toux. Laurcene Barnes Isenberg, une femme de 66 ans est accusée cette semaine aux Etats-Unis du décès de son mari. Les faits remontent en février 2018 où le couple avait entrepris une promenade en bateau. Un mois après, plus précisément le 1er mars 2018, le corps sans vie de Larry Isenberg a été retrouvé par les services de secours dans le lac ‘’Cœur d’Alène qui se situe dans le comté de Kootenai. Selon Laurcene Barnes Isenberg, son mari s’était noyé après être tombé du bateau.

L’autopsie a tout révélé

Dans le cadre des enquêtes, une autopsie a été réalisée. Â partir des résultats de l’autopsie les autorités de la justice ont eu plus de détails sur le déroulé des faits. La femme de 66 ans aurait donné une quantité mortelle de Bernadryl à son conjoint avant de se débarrasser de son corps. Mais les déclarations de Laurcene Barnes Isenberg ne vont pas dans le même sens. Elle soutient que son mari a été victime d’une noyade. Elle avait précisé qu’elle s’était jetée à l’eau pour essayer de sauver celui qui est désormais son défunt mari, mais hélas !

Le Bernadryl a des effets secondaires qui pourraient entrainer la mort en cas de surdose

Le Bernadryl est un sirop (un médicament liquide) qui existe en 100 et 250 ml et soulage les symptômes d’allergies. Mais comme certains médicaments, il expose son consommateur à plusieurs effets secondaires. L’effet de ce médicament commence dans l’heure qui suit son emploi. Bernadryl peut entraîner entre autres chez un individu des battements de cœurs rapides et très forts, une évacuation difficile de l’urine, de la confusion, une vision floue, etc.