Le Premier ministre britannique Boris Johnson fait la une des journaux à cause des frais de ses vacances luxueuses passées dans les Caraïbes. Ceux-ci s’élèvent à 15000 livres soit 17300 euros. A en croire un hebdomadaire britannique, une enquête sur ce dossier a été ouverte ce lundi 9 mars 2020 par la commission parlementaire de la Chambre des Communes chargée de faire respecter les règles de la vie parlementaire.

Des vacances offertes

Hier dimanche, la presse britannique avait indiqué que les vacances luxueuses de Boris Johnson font l’objet d’une enquête par une commission parlementaire britannique. Elle a pour but de savoir qui les a financées. Le Premier ministre et sa compagne Carrie Symonds avaient passé le Nouvel an sur l’île privée Moustique, de l’archipel caribéen des Grenadines. Lors de sa déclaration d’intérêts, Borris Johnson avait fait savoir que ses vacances estimées à 15 000 livres, lui avaient été offertes par l’homme d’affaires David Ross.

Un « avantage en nature »

Les choses étaient cependant parues floues, quand celui-ci avait démenti les propos du locataire de Downing Street, niant avoir remis une telle somme d’argent à Boris Johnson. Le porte-parole de l’homme d’affaires était par la suite revenu sur les déclarations du successeur de Theresa May, pour indiquer qu’il était question d’un « avantage en nature ». Le parti travailliste avait appelé la commission à ouvrir une enquête sur ces fonds.