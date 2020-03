Le Coronavirus préoccupe visiblement au plus haut niveau les autorités américaines. A la faveur d’une rencontre qu’il a eue avec certains experts, le président Américain a pratiquement intimé l’ordre aux chercheurs de trouver au plus tôt un vaccin pour lutter contre le Coronavirus. Lors de cette réunion qui a eu lieu à la présidence américaine ce lundi 2 mars, plusieurs représentants des grands groupes pharmaceutiques étaient présents.

Ceux-ci ont eu du mal à faire comprendre au milliardaire américain que la mise au point d’un vaccin suit un processus défini et ne peut être fait en procédure d’urgence. « Faites-le. On en a besoin et on le veut vite. Ok ? », avait déclaré le président américain à cette rencontre. Les explications des représentants des groupes pharmaceutiques n’auront pas suffi à faire entendre raison à Donald Trump.

« Un vaccin conçu et testé en un an ne peut être déployé

L’un des experts expliquait notamment qu’il fallait plus de temps pour juger de la fiabilité d’un vaccin. Il indiquait que c’est peu réaliste de penser qu’un vaccin peut être mis sur pied en quelques mois comme l’exige le président américain. « Un vaccin conçu et testé en un an ne peut être déployé », a expliqué l’expert. Il met l’accent sur le timing pour faire le déploiement afin de l’administrer.

Pour lui, tout le processus peut prendre déjà un an voir même plus. Au mois de juin, le vaccin ne serait pas complet mais sera prêt à franchir l’étape de test, a-t-il précisé. Mais comme réponse l’actuel locataire de la Maison Blanche estime qu’il est entouré par les « meilleurs laboratoires du monde ». Aussi, pense-t-il que quelques mois suffisent largement pour aboutir à ce résultat.