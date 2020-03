Face à l’épidémie de coronavirus frappant actuellement le monde, l’Italie a décidé d’opter pour de grandes mesures. Second pays le plus touché au monde, le pays transalpin souhaite à tout prix limiter les effets de la pandémie. Résultat, le Vatican a décidé de suivre le mouvement et a confirmé que les prochaines audiences du Pape ne seraient disponibles qu’en streaming.

La Pâques arrivant, le Vatican est effectivement en ordre de marche. Toutefois, face aux nombreux risques engendrés par les rassemblements de masse, le plus petit pays au monde a souhaité mettre certaines mesures en ordre de marche afin d’éviter que plus de personnes ne soient touchées par le covid-19. Ainsi, les prochaines célébrations de Pâques se tiendront au Vatican, sans qu’aucun fidèle ne soit accepté sur la place Saint-Pierre.

Le Vatican prend lui aussi des mesures contraignantes

La Préfecture de la Maison Pontificale a confirmé cette information via un communiqué de presse, affirmant que les prochaines célébrations liturgiques seront toutefois disponibles via des services de streaming que le Vatican va mettre en place. Les audiences générales du Pape François ainsi que les récitations de l’Angelus seront donc à regarder sur le site Vatican News, et ce, jusqu’au 12 avril prochain.

L’Italie ne sait plus où donner de la tête

Avec 24.747 cas depuis le début de l’épidémie et 1.809 décès, l’Italie semble avoir énormément de mal à gérer l’épidémie de coronavirus. Instaurant le confinement total à ses citoyens et le déploiement de l’armée dans les rues des grandes villes du pays afin de s’assurer que la période de confinement et les demandes du gouvernement sont bien respectées par l’ensemble de la population.