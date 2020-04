Cela fait un mois jour pour jour que le premier cas de contamination au coronavirus Covid-19 a été signalé sur le territoire sénégalais. Touché comme la plupart des pays du monde par cette pandémie, le Sénégal a depuis lors pris un certain nombre de mesures afin de limiter la circulation du virus. Une situation incertaine puisque même si le taux de prévalence enregistré à ce jour est relativement faible, le Sénégal ne reste pas moins le deuxième pays de l’Afrique de l’Ouest le plus touché après le Burkina Faso.

Etat d’urgence, couvre feu et pas de confinement

Avec la mesure d’urgence décrétée par les autorités, une grande partie de la population est confrontée à un risque de voir ses sources de revenues considérablement diminuées ou coupées. Si une partie des avis sont pour un confinement général, d’autres soutiennent que cette mesure n’est pas pertinente pour le Sénégal dont la configuration économique est différente de celle des pays européens et asiatiques qui l’ont réussi. En effet, la grande majorité de la population s’active dans le secteur informel avec un revenu journalier. Un couvre-feu a néanmoins été instauré entre 20 heures et 06 heures du matin. Cependant, certains avis alertent sur le fait que les marchés et autres lieux de transaction sont débordés au cours de la journée, d’où une certaine réserve sur la pertinence du couvre-feu.

Une semaine décisive en vue

C’est ce mardi que le premier cas de décès au lié coronavirus a été signalé au niveau du département des maladies infectieuses de l’hôpital de Fann de Dakar. Il s’agit de Pape Diouf, ancien président de l’Olympique de Marseille. A la date du premier avril 2020, le Sénégal représente le 99 ème pays au monde le plus touché par le Covid-19 avec 195 cas de contaminations signalées (dont 55 guérisons) selon les chiffres officiels. Le ministère a tenu une conférence de presse où il renseigne entres autres que seuls les cas contacts, présentant des symptômes sont concernés par les tests. La capacité des tests sera relevée pour atteindre 1000 tests par jour selon le directeur de l’institut Pasteur.

Le semaine à venir sera décisive selon Docteur Abdoulaye Bousso, directeur du Centre des Opérations d’Urgences Sanitaires qui informe que l’évolutions des cas contacts (4%) différents des cas importés (96%) déterminera la courbe épidémiologique du Covid-19 au Sénégal. Il informe également que 1851 personnes restent des porteurs potentiels du virus. Le nombre de lits disponible reste limité, au nombre de 500 de même que la quantité de lits de réanimation qui sont de 56. Sur les matériels de protection le ministère rassure quant à la disponibilité et à la réception effective et future de ces équipements. Pour rappel le Sénégal a adopté un traitement à base d’hydroxychloroquine qui devrait être associée à l’azithromycine dans les jours suivants selon le Professeur Seydi chargé du traitement des patients positifs au Covid-19. Il insiste sur le combat actuel qui est celui d’abord de la prévention au Sénégal.