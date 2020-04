Une femme espagnole âgée de 106 ans, atteinte du nouveau coronavirus a survécu à la pandémie. L’information a été donnée par sa belle-fille, Paqui Sanchez à un média espagnol. Ana del Valle séjourne depuis 2012, dans une maison de retraite, alors que le covid-19 se répand en Espagne. Après la détection du premier cas de coronavirus dans la résidence, sa famille a reçu le 9 mars 2020, l’interdiction de la direction de l’établissement d’aller lui rendre visite. « Le 19 mars, ils ont confirmé qu’il y avait deux travailleurs infectés et qu’ils avaient dépisté toutes les personnes âgées. Ils m’ont également dit, officieusement, que sur les 22 employés de la résidence, 20 avaient été testés positifs » a confié la belle-fille au média.

Le manque d’information décrié par la famille

Le jour suivant, la famille est informée qu’Ana del Valle a été testée positive au coronavirus. Alors, le « manque absolu d’information » de la résidence concernant la centenaire, est décrié par la famille. Cependant, la vielle dame peut compter sur les employés du centre pour prendre soin d’elle. Sa belle-fille a confié au journal que les personnes âgées n’ont pas été laissées pour compte, et « ont été soignées par des travailleurs malades, mais elles ne manquaient de rien ». Par contre l’état de santé d’Ana del Valle a commencé à aller de mal en pire. Transférée en soins intensifs après son hospitalisation, elle est mise sous sédatif.

Elle a commencé à marcher

A en croire Paqui Sanchez, c’est un mois après que le virus soit déclaré chez la centenaire, que cette dernière a été officiellement déclarée guérie du covid-19. « Nous savions qu’il y avait une équipe de spécialistes, des psychologues et deux médecins qui prenaient soin d’elle. Ils organisent même des appels en visio et nous envoient des vidéos et photos » a-t-elle déclaré, avant d’ajouter que sa belle-mère « récupère désormais à une vitesse incroyable ». Avec l’aide d’une infirmière et d’un déambulateur, Ana del Valle a commencé à marcher. Notons que ce n’est pas la seule pandémie à laquelle la centenaire a survécu. Elle qui soufflera ses 107 bougies le 20 octobre prochain, avait échappé un siècle plus tôt à la grippe espagnole quand elle était âgée de 7 ans.