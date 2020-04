Les boulangeries connaissent une grande affluence en période de ramadan. Le pain est l’un des aliments les plus consommés en fin de soirée au moment de la rupture du jeûne. Cette situation demeure alarmante dans le contexte actuel de pandémie du Covid-19 avec une recrudescence des cas de contamination communautaire. Les acteurs de la filière du pain alertent sur la situation; les livreurs eux y voient la nécessité de revoir les nouvelles règles édictées par le gouvernement.

Des points de vente secondaires non fonctionnels

Avec l’interdiction de la vente du pain dans les boutiques de quartier, les usagers sont obligés de se ravitailler directement dans les boulangeries en fin d’après midi. Sur des vidéos mises en lignes on peut constater de grandes foules devant différentes boulangeries, les internautes se sont indignés et invitent les autorités à prendre des mesures contre cette situation à risque. Modou Gueye, président de l’association des boulangers du Sénégal annonce la mise en place prochaine de points de vente. Une solution qui cependant risque de prendre du temps selon ce dernier. Modou Gueye invite entres autres les populations à s’approvisionner plus tôt que d’habitude afin d’éviter les rassemblements en attendant que les kiosques de distribution soient effectifs.

La “solution” des livreurs

Pour Abdou Karim Dia, président des livreurs de pain du Sénégal, “la solution est de permettre aux livreurs de livrer le pain dans les boutiques et gargotes“. Pour ce dernier, les livreurs de pain, envoyés au chômage suite à la mesure d’interdiction de vente dans les boutiques, devraient reprendre du service afin d’éviter la ruée constatée depuis hier soir. Ils annoncent une assemblée générale de leur association aujourd’hui à Guédiawaye. Au Sénégal, le virus a connu une forte croissance ces derniers jours. A ce jour, 614 personnes sont testées positives au Covid-19 dont 276 cas guéris et 7 cas de décès. Les rassemblements sont strictement interdits, ceci a motivé les autorités à fermer les école de même que les mosquées.