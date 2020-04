La pandémie du Coronavirus a plongé le monde dans une grande incertitude voilà plusieurs mois maintenant. Pour faire face à la propagation de la maladie, de nombreux pays à travers le monde ont mis en place des mesures draconiennes de confinement. Le continent africain est l’un des territoires les moins frappés par le Covid-19, il n’en demeure pas moins que les pays africains ont pris le taureau par les cornes pour enrayer la propagation du Coronavirus.

L’Afrique du Sud est le pays africain le plus impacté par la pandémie du Coronavirus, le gouvernement a alors imposé des mesures très strictes de confinement à toute la population sud-africaine. Quiconque s’aventurera à ne pas respecter les mesures de confinement se verra sévèrement sanctionné. Un jeune touriste français en a fait l’amère expérience. Le jeune homme, originaire de la région de l’Alsace était parti en séjour touristique en Afrique du Sud avec un groupe d’amis pour notamment profiter des merveilleux paysages et de la richesse faunique et floristique des parcs nationaux.

Des vacances qui virent au cauchemar

Le séjour sud-africain du jeune homme ne s’est pas déroulé comme prévu. En effet, peut-être par négligence, le touriste n’a pas respecté les règles du confinement. Lors d’une visite dans le célèbre parc national Kruger, le touriste a commencé à avoir des maux de tête et une légère fièvre. Il a alors consulté un médecin qui ne l’avait pas diagnostiqué positif au Covid-19. Ce n’est que quelques jours plus tard, que le groupe d’amis est intercepté dans la localité de Sainte-Lucie où ils seront tous testés positifs au Coronavirus et placé en quarantaine durant 14 jours.

Plus tard, le jeune touriste alsacien recevra un appel de la police sud-africaine pour lui signifier qu’il est en état d’arrestation pour tentative de meurtre à la suite de la propagation du Covid-19 en Afrique du Sud. Après sa quarantaine, le touriste a pu récupérer son passeport après avoir signé un document attestant sur l’honneur qu’il assistera à son procès, prévu le 26 juin à Mtubatuba (Est de l’Afrique du Sud). C’est le 18 Avril dernier, que le jeune homme a finalement pu regagner la France.