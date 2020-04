Le président rwandais Paul Kagamé s’est récemment exprimé sur la situation du continent africain face au coronavirus. Dans une interview accordée à un média économique et financier britannique, le chef de l’Etat rwandais a estimé que les économies africaines pourraient subir de graves conséquences liées au covid-19. Selon lui, il pourrait falloir au moins une génération pour que l’Afrique se remette de cette crise sanitaire. Paul Kagamé a fait savoir au média que l’Afrique aura besoin d’une aide de l’étranger estimée à un minimum de 100 milliards de dollars. Il s’est par ailleurs montré optimiste quant aux progrès qui pourraient être effectués, après un « bon engagement » venant des « partenaires tels que les Etats-Unis, l’Allemagne, la France et la Chine ».

21096 cas et 1055 décès en Afrique

Notons que la Banque mondiale avait déjà prévenu que l’Afrique entrera en récession économique. Celle-ci constituera une première en 25 ans, alors que la chute des coûts des matières premières se poursuit, et que les échanges commerciaux dans le monde diminuent de volume. D’après le centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union africaine, le continent africain comptait le dimanche 19 avril 2020, 21 096 cas confirmés et 1055 morts dû aux coronavirus. La semaine écoulée, l’organisation mondiale de la santé (OMS) avait prévenu qu’il se peut que l’Afrique devienne le prochain épicentre de l’épidémie du covid-19.

La dette africaine suspendue

A en croire des responsables des Nations Unies, l’épidémie risque de faire un minimum de 300 000 morts en Afrique et rendra pauvres environs 30 millions de personnes. Rappelons qu’au cours de la semaine dernière, les pays membres du G20 se sont entendus sur une suspension de la dette africaine, de quelques pays les plus pauvres au monde, à savoir une quarantaine de pays en Afrique. Dans un discours télévisé, le président Emmanuel Macron avait appelé à « aider » l’Afrique, qui est en proie aux conséquences économiques de la pandémie.