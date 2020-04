Il y a quelques jours, le Premier ministre australien, Scott Morrison, affirmait qu’il serait une bonne idée de lancer une enquête internationale visant à définir l’origine du covid-19 et surtout, la façon dont se dernier s’est répandu. Problème, la Chine a très mal accepté cette demande, poussant l’exécutif australien à calmer le jeu.

C’est à l’occasion d’une réunion organisée avec les présidents français, américains et la chancelière allemande que le pouvoir australien a décidé d’appeler à l’ouverture d’une enquête internationale au sujet du covid-19. Toutefois, face aux critiques de la Chine vis-à-vis de cette demande, Scott Morrison a décidé de faire marche arrière, affirmant que la Chine n’était nullement visée par cette demande, qui concernait finalement, tout le monde. Face au nombre de décès et à la situation économique catastrophique, il apparaît, aux yeux de l’Australie, normal, qu’une enquête soit lancée.

L’Australie souhaite une enquête indépendante

À ce titre, ce dernier a continué de prôner cette enquête, même si les partenaires commerciaux de l’Australie, risquaient de s’en mordre les doigts. Pour rappel, la Chine tente de faire bonne figure au sujet de cette crise sanitaire qui s’est développée depuis un marché de la ville de Wuhan. Face à l’ampleur de la catastrophe, de nombreux doutes se sont élevés face à la gestion de la crise par la Chine. Certains estiment que le pouvoir communiste a tout fait pour en minimiser l’ampleur et surtout, pour cacher la vérité aux autres nations, présentant un faible bilan afin de rassurer tout le monde. D’autres accusent un laboratoire de Wuhan d’avoir malencontreusement fait fuiter le virus à la suite de manipulations. Une maladie qui s’est rapidement répandue et qui aura coûté la vie à pas moins de 200.000 personnes à travers le monde et ralenti l’économie internationale.