Le président de la république du Sénégal, Macky Sall a signé un décret concernant l’Autorité de Régulation des Marchés Publics (ARMP) ce lundi 20 avril 2020. Le décret n°2020-968 du 20 avril qui modifie le décret n°2019-910 du 15 mai 2019 rattache l’ARMP à la présidence de la république. Le président Macky Sall a également nommé des membres de l’autorité de régulation à travers le décret en question suite à l’expiration des contrats des anciens membres depuis le 11 avril dernier.

Un retour en arrière de 25 ans selon le Forum Civil

Invité sur la radio SUD FM, le Coordonnateur du Forum Civil Birahim Seck s’est exprimé sur cette décision du chef de l’État : “En réalité cela nous ramène à 20 ans ou 25 en arrière du temps de la commission nationale des contrats de l’administration ou le contrôle des marchés était dans la sphère de la présidence de la République“. Ce dernier estime qu’il s’agit d’un “très mauvais signal” qu’envoie le président de la république aux bailleurs que sont la Banque Mondiale, le FMI et le G20 en rattachant l’ARMP à la présidence dans le contexte actuel où la question de l’annulation des dettes est d’actualité.

Selon le journal l’Observateur, le rattachement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics à la présidence serait motivé par la suppression de la Primature. Par ailleurs, le contrat de six des anciens membres de l’autorité de régulation est arrivé à terme à la date du 11 avril dernier. Il s’agit de : Amadou Ngom, Habibatou Babou Wade, Meissa Fall, Abdourahmane Ndoye, Daouda Diop et Mamour Fall. L’acte le rattachant à la présidence régularise les contrats des différents directeurs et chefs de service de l’agence.