Immigration : comment une espagnole a sauvé des sans-papiers maghrebins de l'expulsion

En Espagne, une habitante de Paiporta, dans la province de Valence, a décidé d’enregistrer à son adresse plusieurs migrants originaires du Maghreb afin de les aider dans leurs démarches administratives. L’initiative, révélée par le média espagnol Portal de Cádiz ces derniers jours, intervient alors que le pays met en œuvre une procédure exceptionnelle de régularisation destinée aux étrangers en situation irrégulière.

Selon Portal de Cádiz, cette femme a accepté de domicilier administrativement plusieurs migrants, dont des Algériens et des Marocains, afin qu’ils puissent justifier de leur présence sur le territoire espagnol. Cette démarche est considérée comme un élément important dans certaines procédures administratives liées à l’accès aux services publics et à la régularisation de la situation des étrangers.

Une initiative pour faciliter les démarches administratives

D’après les informations rapportées par le média espagnol, les personnes concernées rencontraient des difficultés pour obtenir leur inscription au registre municipal, appelé « empadronamiento ». Ce document permet notamment d’attester une résidence dans une commune et sert fréquemment dans les démarches administratives effectuées par les ressortissants étrangers.

La volontaire a ainsi choisi d’utiliser son propre domicile afin de permettre à ces migrants de disposer d’une adresse de référence. Aucune sanction ou procédure engagée contre elle n’a été signalée dans les informations disponibles à ce stade.

La régularisation relance le débat sur l’immigration

L’affaire intervient alors que l’Espagne a engagé en 2026 une procédure exceptionnelle de régularisation visant plusieurs centaines de milliers de personnes en situation irrégulière. Adoptée après un large débat politique et parlementaire, cette mesure ouvre la possibilité pour de nombreux étrangers de solliciter un titre de séjour sous certaines conditions.

Cette initiative a ravivé les discussions sur l’immigration dans le pays. Des associations de défense des migrants estiment que certaines formalités administratives demeurent difficiles d’accès pour une partie des demandeurs, tandis que plusieurs responsables politiques réclament un contrôle plus strict des procédures de régularisation.

Des questions autour de l’inscription municipale

Le rôle de l’« empadronamiento » fait régulièrement l’objet de controverses en Espagne. Les municipalités sont chargées de gérer ces inscriptions, qui servent à établir officiellement la résidence des habitants d’une commune.

Ces dernières années, les autorités espagnoles ont également démantelé plusieurs réseaux soupçonnés de fournir de fausses domiciliations à des étrangers contre rémunération. Dans le cas de Paiporta, aucune information ne permet toutefois d’établir l’existence d’une fraude ou d’une activité illégale.

La mise en œuvre de la régularisation exceptionnelle se poursuit actuellement en Espagne, tandis que les candidats concernés continuent de déposer leurs demandes auprès des services compétents.