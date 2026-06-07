Mali : Goïta inaugure un centre dédié aux enfants des soldats tombés pour la Nation

Le Président de la Transition malienne, le général d’armée Assimi Goïta, a procédé ce dimanche 7 juin 2026 à Bamako à l’inauguration de la Maison des Pupilles, une structure dédiée à l’accompagnement des enfants des militaires et agents de l’État tombés en service. La cérémonie s’est déroulée en présence du Premier ministre, de plusieurs membres du gouvernement, de représentants du corps diplomatique ainsi que de la directrice de l’Office national des Pupilles du Mali (ONAPUMA).

Cette inauguration intervient à l’occasion du cinquième anniversaire de son investiture à la tête de la Transition. En 2021, le chef de l’État s’était engagé à consacrer les deux tiers de son fonds de souveraineté aux actions sociales. La Maison des Pupilles apparaît aujourd’hui comme l’une des concrétisations majeures de cet engagement.

Une promesse tenue en deux ans

L’origine du projet remonte au 31 octobre 2023, à l’occasion de la Journée nationale des Pupilles, lorsque la directrice de l’ONAPUMA avait formulé la demande directement auprès du Chef de l’État. Selon le Conseiller spécial chargé des œuvres sociales, Aguibou Dembélé, le Général Goïta avait alors immédiatement pris en considération cette requête. Par la suite, la première pierre de l’infrastructure a été posée le 6 février 2024. Moins de deux ans et demi après, le bâtiment est désormais achevé et pleinement fonctionnel.

À l’issue de la cérémonie, le Chef de l’État a accordé une interview à la presse : « Aujourd’hui, c’est un sentiment de joie et de grande satisfaction qui m’anime. La concrétisation de cette promesse tenue est un devoir de reconnaissance, de justice et d’équité sociale envers celles ou ceux qui ont consenti le sacrifice ultime pour la défense et le développement de la patrie. »

Un dispositif d’accompagnement déjà en place

La Maison des Pupilles vient compléter un système de prise en charge que l’ONAPUMA, créée en 2018, déploie auprès de près de 1 878 enfants répartis entre pupilles de l’État et pupilles de la Nation. Ces derniers bénéficient d’une couverture santé et scolaire intégralement financée par l’État malien. Lors de l’édition 2025 de la campagne des pupilles, 84 élèves ont obtenu le Diplôme d’études fondamentales et 24 le baccalauréat, certains poursuivant leurs études supérieures au Maroc, en Algérie et en Russie.

En marge de la cérémonie d’inauguration, l’État a également remis à l’ONAPUMA plusieurs véhicules afin de renforcer ses capacités d’intervention auprès des pupilles sur l’ensemble du territoire national. L’Office national des Pupilles en République du Mali (ONAPUMA), placé sous la tutelle du ministère de la Santé et du Développement social dirigé par le Colonel-major Assa Badiallo Touré, est l’organisme public chargé d’assurer la prise en charge administrative et sociale des enfants de militaires morts en service. L’ONAPUMA voit ainsi ses moyens logistiques renforcés pour assurer suivi scolaire, accompagnement médical et soutien aux familles des pupilles recensées à travers le Mali.