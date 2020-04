Une vidéo circule depuis ce mercredi 29 avril 2020 sur la toile. Elle montre des agents de police en train de porter des coups à des citoyens. Ces faits ont déjà fait réagir le Directeur Général de la Police Républicaine. Dans une note publiée sur la page Facebook du gouvernement, Soumaïla Yaya indique que cette bavure policière est « intolérable ». « C’est assez indigne et écœurant de voir des fonctionnaires de la Police Républicaine dans cette posture. Ces fonctionnaires de police n’ont pas le droit de porter des coups aux citoyens » a clairement fait savoir le patron de la Police Républicaine.

“Ce sont des scènes barbares du genre qui occasionnent des suites fatales,…”

Il assure que ces agents en uniforme ont déjà été identifiés et seront « punis avec la dernière rigueur ». C’est d’ailleurs ce que réclamait l’opposant politique Candide Azannai. Dans un post Facebook publié ce jeudi matin, le président du parti Restaurer l’Espoir a exigé des sanctions sévères contre ces agents de police car selon lui, aucun fonctionnaire de police et des forces armées n’a le droit de porter des coups à un citoyen. « Ce sont des scènes barbares du genre qui occasionnent des suites fatales, invalidantes et souvent meurtrières aux citoyens paisibles contraints à la débrouillardise pour résister à la précarité inhumaine devenue le lot quotidien sous le pouvoir dit de la rupture » dramatise l’ancien ministre de Patrice Talon. Aucun prétexte ne peut justifier des bestialités du genre » martèle-t-il.

Notons que cette bavure policière intervient dans un contexte où le ministre de la sécurité publique a imposé le port obligatoire de masques de protection sur l’ensemble du territoire, quel que soit le moyen de locomotion du citoyen. Sacca Lafia avait mis en garde les contrevenants. Ils seront interpellés par la police. Cette mesure du ministre de la sécurité publique vise à lutter contre la propagation du nouveau coronavirus au Bénin. Le Bénin a déjà recensé 64 cas confirmés de Covid-19 dont 33 guéris et un mort. Le reste est sous traitement.