L’apparition du nouveau coronavirus en Belgique, aurait-il des conséquences sur le tissu social ? En effet, ce mardi 21 avril 2020, plusieurs médias belges ont indiqué que les services militaires et de renseignement civil ont mis les autorités en garde dans une note, contre l’augmentation de groupes et de personnes partageant de fausses informations relatives au coronavirus, afin de capter l’attention des citoyens. Ainsi parmi ces fake news, se trouvent des théories qui placent la provenance du coronavirus dans le vaccin contre la grippe, ou des condamnations de faux-complots mis sur pied par les demandeurs d’asile ou les musulmans.

Un lien entre le covid-19 et l’immigration

Les migrants sont également visés par les partisans de l’extrême droite belge. Selon la note des renseignements belges, il existe pour ce dernier un lien entre l’immigration et le covid-19. Les fauteurs de troubles mettent en relation des formulations, des fausses informations et un mélange de faits, qui est censé apporter un message explicite. Les renseignements font également savoir que le discours de l’extrême-droite est en majorité diffusé sur les réseaux sociaux, « avec comme dénominateur commun l’immigration qui aggrave la propagation du coronavirus ».

L’activation des relais d’influence de la Russie

Selon les informations de la presse belge, la sûreté de l’Etat a effectué le constat selon lequel « des individus et groupes d’extrême droite diffusaient des théories du complot via les réseaux sociaux et utilisaient la crise pour dresser les populations les unes contre les autres, ou dans le but de saper l’autorité du gouvernement belge et du monde médical ». Il a par ailleurs été constaté que la Russie a activé ses relais d’influence et ses canaux de propagande pour mettre à mal l’occident.

Du côté de l’extrême gauche, des appels à l’insurrection ou aux violences contre les infrastructures de télécommunication, les autorités pénitentiaires ou les forces de l’ordre ont été repérés. Au regard de la situation, les services de renseignements militaires et civils ont exhorté les belges à rester « à l’égard des puissances étrangères qui convoitent des reprises stratégiques d’entreprises en difficulté ».