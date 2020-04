Au Bénin, la pandémie du nouveau coronavirus progresse au jour le jour. Le pays a même déploré le dimanche 05 avril un premier décès dû à ce terrible mal. Après cette mauvaise nouvelle, le gouvernement a décidé de rendre obligatoire le port de masques de protection dans le cordon sanitaire à compter de demain mercredi 08 avril 2020.

« Le comité gouvernemental de suivi de la pandémie de coronavirus s’est réuni ce lundi en visioconférence. Après analyse des dernières tendances et dans le but de limiter l’évolution de la maladie , le gouvernement a décidé de rendre obligatoire dans les 12 communes du cordon sanitaire, pour compter de ce mercredi 08 avril à 00 heures, le port de masques de protection en tous lieux dans l’administration publique comme privée , dans les réunions, les rencontres, les marchés et les boutiques, quel que soit le nombre de personne présente » a déclaré le ministre de la santé sur les antennes de la télévision nationale.

Le gouvernement encourage le port de masques en dehors du cordon…

Benjamin Hounkpatin précise que cette décision gouvernementale ne dispense pas des autres mesures de protection que sont : le lavage des mains et la distanciation sociale d’un mètre. Notons que dans les autres régions du pays, le gouvernement encourage également le port de masques de protection même s’il ne le rend pas obligatoire.

Actuellement la Covid-19 met durement à l’épreuve les meilleurs systèmes de santé du monde. Le Bénin à l’instar de la plupart des pays africains lutte tant bien que mal contre le mal. Selon des informations données par le site de l’Ortb, il y a déjà eu cinq guéris parmi les cas testés positifs au virus dans le pays.