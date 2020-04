L’avionneur américain Boeing semble ne pas voir le bout du tunnel, après les accidents de deux avions et la crise du coronavirus (covid-19). L’année dernière, l’entreprise a vu non seulement ses commandes d’avions baisser, mais aussi une augmentation de ses pertes évaluées à plusieurs milliards de dollars. Suite aux deux crashs, le constructeur aéronautique est entré dans la plus grande crise de son histoire, puisque cela fait plus d’un an que son modèle phare le Boeing 737 Max a été cloué au sol. C’est sans compter la comparution au congrès américain de l’ancien PDG de Boeing, Denis Muilenburg qui a été remplacé par Dave Calhoun. Pour faire face aux crises, la compagnie américaine a opté pour une diminution de la masse salariale.

Un plan de départ volontaire pour 160 000 employés

Dans une missive adressée aux salariés ce jeudi 2 avril 2020, la société a annoncé un plan de départ volontaire pour ses 160 000 employés. Cependant, aucune information n’a été donnée s’agissant du nombre de départs concernés. « Nous lançons un plan de départs volontaires qui permet aux employés éligibles qui souhaitent quitter l’entreprise de le faire avec un salaire et des avantages sociaux. Cette mesure vise à éviter d’autres actions sur l’emploi » a laissé voir le patron de Boeing, Dave Calhoun. Avec le plan de départs volontaires, l’entreprise américaine veut alléger sa masse salariale, tout en demeurant éventuellement éligible au plan de sauvetage voté par le congrès américain.

Dave Calhoun avait renoncé à son salaire

Ce plan de 2000 milliards de dollars prévoient à ce qu’un quart de cette somme soit attribuée sous forme de prêts et d’aides directes aux entreprises. Un montant de 17 milliards de dollars est par ailleurs prévu pour les secteurs clés, en l’occurrence ceux concernant Boeing. Notons que cette décision de l’avionneur américain intervient après que le PDG ait annoncé le 20 mars dernier, la suspension du versement d’un dividende jusqu’à nouvel ordre, ainsi que la prolongation de l’arrêt des rachats d’actions. Dave Calhoun et le président du conseil Larry Kellner avaient également renoncé à leurs salaires jusqu’à la fin de cette année.