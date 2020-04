Le 24 Mars, le Royaume Uni, au plus fort de sa lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus, atteignait un pic certain, 5373 décès et 51608 cas d’infections confirmés. Trois jours plus tard, le 27 au matin, le pays était frappé au cœur de son gouvernement avec le Premier ministre Boris Johnson qui déclarait devoir se mettre en auto-isolement après avoir été testé positif au covid-19. Avec lui, le médecin-chef du gouvernement, Chris Whitty et le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, avaient également été déclarés positifs. Aux USA, le président Trump n’avait pas manqué de lui dire tout son soutien.

« C’est un homme fort, une personne forte »

Au moment de l’auto-confinement du premier ministre Johnson, fin mars, les deux leaders, américain et britannique, auraient entamé la discussion sur une possible synergie d’action entrez les deux états dans les mesures à mettre en place pour contrer la propagation du virus, notamment dans la production d’EPI (Equipement de Protection Individuel). Aussi, le président américain, Donald Trump à ce moment-là déjà n’avait-il pas manqué de souhaiter au premier ministre Johnson qu’il sorte rapidement de son isolement. Mais une semaine plus tard, l’Etat du Premier Ministre semblait ne pas s’améliorer et Boris Johnson était admis le Dimanche 05 avril en soins intensifs dans un hôpital de la capitale britannique.

Ce même dimanche, le président américain, Donald Trump, ouvrant un point de presse sur l’état de la réponse américaine à la pandémie ; réitérait là encore son soutien à Johnson et lui souhaitait de vite se rétablir. « Tous les Américains prient pour lui. C’est un de mes amis. C’est un grand gentleman et un grand leader … comme vous le savez, il a été amené à l’hôpital aujourd’hui, mais j’ai bon espoir et je suis sûr qu’il ira bien. C’est un homme fort, une personne forte », avait déclaré en substance le président Trump lors de son allocution à la Maison-Blanche.

Des messages de soutien de partout dans le monde

Un message de soutien du président américain repris en chœur par de nombreux dirigeants de par le monde. Alors le premier ministre canadien Justin Trudeau, envoyait ses « vœux au Premier ministre Boris Johnson pour un rétablissement complet et rapide », Le président français, Emmanuel Macron assurait à Johnson tout son soutien en ce « moment difficile ». Et tandis que Scott Morrison, Le Premier ministre australien envoyait ses bons sentiments au Royaume-Uni et à la famille Johnson ; Pedro Sanchez premier ministre espagnol et Nicola Sturgeon, première ministre d’Écosse, souhaitaient à Boris Johnson , un “prompt rétablissement“.