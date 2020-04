Ganiou Soglo ne prend pas de gants quand il s’agit de critiquer le régime de Patrice Talon. Dans un post publié il y a quelques heures sur sa page facebook, l’ancien ministre de Boni Yayi a lancé quelques piques au chef de l’Etat qui a récemment envoyé une lettre aux institutions du Bretton Woods. Une correspondance dans laquelle le locataire du palais de la Marina sollicitait du « cash » en lieu d’une annulation de la dette.

Pour Ganiou Soglo la chose la « plus cocasse dans cette histoire de lettre est que Talon est le seul de la sous-région à n’avoir pris aucune mesure sociale ou financière pour alléger la souffrance de sa population des conséquences économiques de cette crise sanitaire qu’est le Covid-19 ». L’autre sujet abordé par l’ancien ministre, c’est le retrait du Bénin du protocole de la Cour africaine des droits de l’homme. L’homme dit regretter cette décision du gouvernement. ll donnera l’exemple de la Côte d’Ivoire qui a également eu affaire à cette cour récemment. Selon ses dires, le pays a juste répondu dans un premier temps qu’il prenait acte du jugement de la juridiction africaine.

Une hymne de propagande dont le refrain est “Talon dix ans”

« On juge la grandeur d’un pays à l’aune de ses actes » estime Ganiou Soglo qui dit constater une rupture totale entre les actes posés par de Patrice Talon et ses promesses au peuple béninois. « Le régime du Bénin révélé nous a promis une véritable rupture avec les anciennes pratiques d’une autre époque en consolidant l’Etat de droit et la bonne gouvernance. En jetant ainsi le discrédit sur son mandat, en ne respectant pas ses engagements, je crains fort que le président ne puisse honorer sa promesse de faire un mandat unique » a laissé lire l’ancien ministre.

Il croit dur comme fer que les prémisses d’un second mandat se dessinent peu à peu avec les aficionados qui chantent depuis quelques semaines une hymne de propagande dont le refrain est « Talon 10 ans ». Ganiou Soglo dit juste attendre le jour où le président viendra dire : « Je ne peux pas dire non à mon peuple qui souhaite que je fasse un second mandat ».