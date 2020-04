Le monde continue de livrer une bataille âpre contre la propagation du Coronavirus. A ce jour, plus d’un million de personnes sont contaminés par le virus et une grande partie de l’humanité est en confinement. Partout dans le monde, l’accent est mis sur la prévention pour essayer de ralentir la propagation du Coronavirus. Le personnel soignant est en première ligne pour mener cette riposte contre le Covid-19 et pour ce faire, des équipements médicaux d’une importance capitale sont nécessaires: on pense notamment aux masques chirurgicaux.

La Chine a été le premier épicentre du Coronavirus. L’empire du milieu a été fortement impacté par la pandémie durant de nombreuses semaines avant de commencer à reprendre la main. Durant cette crise sanitaire, la Chine a mis en branle toute son industrie pour faire face à la forte demande en équipements biomédicaux. Quand la pandémie à commencer à s’atténuer dans le pays, elle a déferlé sur les autres parties du monde notamment en Europe et en Amérique du Nord.

La Chine une nouvelle fois épinglée

De nombreux pays, pris par surprise ont été dépassés par l’ampleur de la pathologie. Il y avait une impressionnante rupture de stock au niveau du matériel médical (respirateurs artificiels, combinaisons et surtout masques de protection) et c’est la Chine qui a volé à la rescousse de nombreux pays. Le pays a ainsi acheminé sur commande, d’importants lots de masques chirurgicaux en Europe et Amérique du Nord.

Cependant, à plusieurs reprises, des nations comme la France ou l’Espagne ont pointé du doigt les masques chinois car ils ne répondaient pas aux normes. Ce vendredi 24 Avril, le Canada a notifié qu’environ un million de masques KN95 importés de Chine ne répondaient pas à ses normes notamment pour le personnel de santé. Les autorités du pays ont alors décidé que ces masques allaient être distribué dans d’autres domaines autres que celui de la santé. “Ces masques n’ont pas été distribués aux provinces et territoires engagés dans la lutte contre le coronavirus. Ils seront évalués pour déterminer leur utilisation potentielle dans d’autres milieux” a indiqué un responsable du ministère de la santé canadien.