Dans la nuit du Samedi 18 au Dimanche 19 Avril, le Canada a basculé dans l’horreur, le pays a connu la pire fusillade de son histoire. Le tireur fou s’appelait Gabriel Wortman, qui selon les médias locaux était un prothésiste dentaire âgé de 51 ans. Au terme d’une vaste chasse à l’homme, Gabriel Wortman a finalement été abattu par la police le Dimanche 19 Avril en fin de matinée. Ce terrible événement a plongé tout le Canada dans une profonde consternation, l’émotion y est toujours vive.

La tuerie de masse a eu lieu dans la région de la Nouvelle-Écosse et elle a coûté la vie à 22 personnes dans le Nord et le Centre de la Nouvelle-Écosse. Cet acte barbare est l’oeuvre d’un seul individu, Gabriel Wortman. Ce jeudi 24 Avril, les responsables de la police canadienne ont donné des informations sur les causes qui ont poussé Gabriel Wortman à commettre l’irréparable. Selon les forces de l’ordre, le tireur est devenu incontrôlable à la suite d’une dispute avec sa petite amie.

Le tireur a pété les plombs

Il faut rappeler que la petite amie a survécu à la tuerie. Les responsables de la police ont indiqué qu’ils livreront plus de détails sur le profil de Gabriel Wortman au cours d’une conférence de presse ce vendredi 24 Avril. Cette tuerie a un caractère vraiment effroyable puisque 16 scènes de crime dans cinq collectivités rurales différentes ont été répertoriées. Les policiers n’ont pas été épargnés dans cette tragédie, une policière a malheureusement péri dans des circonstances troubles et un autre policier fut blessée. Une banale dispute de couple a semble-t-il débouché sur l’une des pires tragédies de l’histoire du Canada.