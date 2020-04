Épargnée jusqu’ici par la pandémie du coronavirus Covid-19, la ville sainte de Tivaoune a enregistré son premier cas de contamination suite au test positif effectué sur un résident de la cité. L’information est rendue publique ce jeudi 23 avril 2020 alors que le premier cas de contamination du coronavirus au Sénégal a été relevé le 02 mars. Le patient en question serait un marchand ambulant qui a rejoint la ville grâce à un réseau clandestin de transport interurbain qui emprunte des routes secondaires et des pistes.

Le transport interurbain mis à l’épreuve

Le patient ainsi diagnostiqué serait un marchand ambulant originaire de la ville de Touba et résidant à Tivaoune. Il aurait par ailleurs rejoint la ville de Tivaoune après un séjour dans sa ville natale. Le marchand ambulant effectuait la navette entre les deux villes religieuses à bord d’une moto de type “jakarta” malgré la mesure de suspension des déplacements interurbains selon les informations livrées dans la presse. Il aurait à cet effet emprunté des voies détournées pour échapper aux contrôles routiers.

Des révélations qui portent un questionnement sur l’efficacité des dispositifs de surveillance du trafic interurbain qui est interdit sur toute l’étendue du territoire. Le Sénégal, inquiété pas les cas de contamination communautaire, compte à ce jour 479 cas de contamination au coronavirus confirmés avec six décès et 257 guérisons. Les cas communautaires au nombre de 55 ont été au centre des échanges lors du conseil des ministres d’hier. Le président de la République mise sur une meilleure communication envers les populations de même qu’un renforcement des dispositifs déjà mis en place. La dernière stratégie gouvernementale porte sur la confection de masques et la généralisation de son port par tous.