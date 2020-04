Le covid19 gagne de plus en plus du terrain au Sénégal. Le nombre de cas communautaires c’est-à-dire des personnes dont la source de contamination n’a pas été identifiée, s’élève à 40 ce lundi 20 avril. Une situation qui inquiète plus d’un. Dans certaines localités du pays, la contamination pourrait être rapide du fait de la promiscuité. Le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que l’usage de la technologie serait bénéfique pour retracer l’itinéraire des cas communautaires.

Un “tracking” mis en place prochainement

On constate depuis un bon bout de temps, qu’il n’y a plus de cas importé du coronavirus au Sénégal. Cependant, il faut admettre que les cas communautaires restent un véritable casse-tête pour les autorités sanitaires. À ce jour, quarante cas communautaires ont été répertoriés dans différentes communes du pays. L’augmentation des cas communautaires devient de plus en plus inquiétante. “C’est une situation grave“, écrivait il y a quelques jours Macky Sall sur sa page Twitter. Par ailleurs, le ministre de la santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a annoncé que la technologie pourrait être un bon moyen pour le traçage des cas communautaires. Avec l’utilisation des smartphones, on pourrait retracer l’itinéraire de chaque cas communautaire. Par contre l’application effective de ce procédé, nécessite la législation de la commission des données personnelles.

Le ministre a souligné que cette méthode avait tant bien que mal permis de remonter le parcours du premier cas communautaire de Louga, qui est un commerçant qui a été contaminé à Dakar, à Pikine. Le ministre informe que ce système devrait être mis en place dans les jours voir les semaines suivants. Dans le même sillage, le port du masque a été rendu obligatoire ce week end par le ministère de l’intérieur et un centre de dépistage volontaire ouvert dans une commune dakaroise. Le bilan s’alourdit au Sénégal avec 02 décès en 48 heures. Le Sénégal avait jusque là recensé trois décès. Le nombre de guérisons est de 235 et 136 personnes sont hospitalisées et plus de 3000 en confinement.