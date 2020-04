Hassan Rohani souhaite aller plus loin. En effet, ce lundi, le président iranien a confirmé à son homologue français Emmanuel Macron qu’il souhaitait voir le mécanisme de troc mis en place par les Européens et l’Iran afin de contourner les sanctions américaines, aller un peu plus loin. Il a toutefois reconnu un système encourageant.

Fin mars, le gouvernement français, accompagné de l’Allemagne et la Grande-Bretagne, a décidé d’exporter des tonnes de matériel médical en direction de l’Iran via leur système Instex (Instrumentin Support of Trade Exchanges), qui permet aux acteurs concernés de trouver un moyen de contourner les sanctions américaines et de continuer à commercer quelque peu.

Rohani et Macron échangent

Un entretien rapide, qui a permis aux deux chefs d’État de s’entretenir et de déterminer la suite de la marche à suivre. S’il apparaît clair qu’à ce jour il ne devrait pas y avoir de grosse modification du système mis en place, Emmanuel Macron n’a pas fermé la porte à l’évolution, affirmant que lui et ses partenaires européens restaient parfaitement disponibles à la coopération, ce dernier rappelant toutefois que ce mécanisme lancé en urgence avait pour vocation de pousser Téhéran à respecter l’accord sur le nucléaire en lui permettant de respirer quelque peu en contournant les sanctions américaines sur certains points seulement.

Le système Instex, pour aller plus loin

Une demande réitérée par le président français au cours de cet entretien qui ne souhaite pas voir les États-Unis et l’Iran entrer dans une nouvelle phase de tension d’autant que la situation sanitaire internationale est plus que délicate, réclamant la constante concentration des présidents et présidentes concernés. Outre cette demande de temporisation, le président Macron a également souhaité faire passer le mot concernant la libération de la chercheuse franco-iranienne Fariba Adelkhah, placée en détention depuis le mois de juin 2019.