Kim Jong-un, gravement malade ? La question peut en effet se poser après que CNN, le groupement de médias américain, ait affirmé que le leader nord-coréen se remettait très difficilement d’une lourde opération cardio-vasculaire. Aujourd’hui, ce dernier se trouverait même en grave danger de mort.

Un responsable américain interrogé par CNN le confirme, le dictateur nord-coréen Kim Jong-un se trouverait actuellement en grave danger de mort après qu’une opération cardiaque se soit relativement mal passée. Une annonce surprenante même si selon certaines informations, Kim Jong-un ne serait pas réapparu publiquement depuis le 11 avril dernier, ne se déplaçant pas pour célébrer la fête nationale du 15 avril, célébrant la naissance de Kim Il-sung, le fondateur de la République populaire démocratique de Corée.

Incertitudes autour de l’état de santé de Kim Jong-un

Les tractations elles, vont bon train. Si du côté américain, on affirme que le leader nord-coréen serait actuellement dans une situation tragique, le Daily NK, média principalement géré par des transfuges nord-coréens, affirme que l’opération date d’il y a quelques semaines et que le dictateur se remet doucement. Selon cette même source, le tabagisme, l’obésité et la fatigue du dictateur auraient eu raison de santé. Du côté sud-coréen, les médias et le gouvernement tentent également de ramener le calme autour de cette situation, l’exécutif se contentant d’affirmer qu’il ne préférait pas polémiquer pour le moment.