Quelle prière n’aurait-on pas faite pour que la pandémie du coronavirus épargne le Bénin ? De toutes les façons, aujourd’hui, il est déjà tard, le Bénin est compté parmi les pays en proie à ce terrible mal. Depuis, le 16 mars 2020 où il a enregistré son premier cas positif, le nombre de personnes infectées ne fait qu’augmenter et les mesures prises par le gouvernement semblent discutables. On a l’impression que le gouvernement gère la riposte contre la pandémie à la petite semaine.

Il faut fermer l’aéroport de Cotonou aux passagers

En effet, jusqu’à présent l’exécutif a pris une batterie de mesures en fonction de l’évolution du mal au lieu de se démarquer par des décisions fortes. D’abord au début, ils avaient parlé d’auto-confinement, se remettant à la responsabilité et au bon vouloir des personnes qui entrent dans le pays par l’aéroport. Rapidement cette mesure, montrera ses limites à cause de l’indiscipline et de l’inconscience de certains citoyens et étrangers qui bravent cette mesure d’auto-isolement. Au vu de l’échec de la décision, le gouvernement passera ensuite à la mise en quarantaine systématique des personnes entrant dans le pays notamment par les aéroports.

Là encore, cette mesure montre ses limites parce que depuis quelques semaines, le Bénin importe le mal. La preuve, presque tous les cas contrôlés positifs au virus, sont venus de l’étranger. Il urge donc de fermer l’aéroport Cardinal Bernardin Gantin de Cotonou. On ne serait d’ailleurs pas le seul pays d’Afrique à le faire. Le Togo notre voisin a déjà pris cette mesure hardie. Il faut fermer l’aéroport de Cotonou aux passagers et veiller également à la fermeture de nos frontières terrestres. C’est une urgence ! Il faut non seulement fermer les frontières officielles et officieuses parce que Dieu seul sait que nos frontières sont poreuses.

Passer au dépistage systématique des populations

Après avoir pris cette mesure courageuse, étendons le cordon sanitaire à tout le Bénin parce que les derniers événements ont prouvé qu’on n’est pas à l’abri hors du cordon sanitaire. Une personne a par exemple été testée positive au virus à Savalou dans le département des Collines. Le gouvernement doit également passer au dépistage systématique des populations. Ceci lui permettra d’avoir le nombre réel de personnes infectées.

Actuellement, il est possible que des porteurs du virus circulent allègrement. Des malades qui s’ignorent. Le gouvernement doit donc dépister très rapidement les populations au lieu de leur dire de porter de masques de protection. Cette mesure est faible et provisoire. La situation est inquiétante et le récent cris d’alarme d’un médecin ne rassure pas. En effet, selon le Dr Mahouna Philippe Adjagba, qui joue les Cassandre, la diffusion de la Covid 19 se prépare à grands pas et « nous emportera tous ».