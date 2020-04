Des doses de vaccins bientôt disponible au Royaume-Uni pour lutter contre le coronavirus. C’est en effet ce qu’on peut comprendre par l’annonce faite par les autorités de l’université d’Oxford. Alors que l’Etat avait indiqué qu’il allait renforcer ses actions afin de trouver un vaccin, l’ancienne université d’Oxford, vient d’informer qu’elle produira un million de doses de vaccin contre le Covid-19. L’annonce intervient quelques semaines après que les britanniques aient accusé le gouvernement de ne pas réagir face à la crise sanitaire.

Les chances de succès sont très élevées selon Sarah Gilbert

“Task force“, c’est le nom de l’équipe mise en place par les autorités britanniques pour trouver une solution médicale a la crise sanitaire mondiale dont les Royaumes-Uni en font aussi les frais. L’objectif du ” task force “, selon Alok Sharma, le ministre des Entreprises, est de « coordonner les efforts » de l’Etat dans la recherche et dans l’industrie pour arriver à bout du coronavirus. C’est l’Institut Jenner de l’université d’Oxford qui mène les recherches aux Royaume-Uni. À en croire la scientifique, Sarah Gilbert, les recherches vont bon train pour mettre plusieurs doses du vaccin à la portée du plus grand nombre dans les plus brefs délais. Elle estime que selon les prévisions, les possibilités de succès sont élevées. Les chances de succès sont donc estimées à 80 % à l’en croire.

« Nous avons lancé la fabrication à grande échelle dans sept endroits différents », affirme Adrian Hill, directeur de l’Institut Jenner de l’université d’Oxford. Les premiers essais cliniques sont pour bientôt et le directeur de l’Institut espère qu’ils soient positifs afin qu’à l’automne prochain les doses soient mises à la disposition du public. Il y a quelques heures, le prince Philip (98 ans) a adressé un message de reconnaissance à l’endroit du corps médical et scientifique. Il avait reconnu le travail « vital et urgent » qu’abattent les soignants pour les épargner du coronavirus. À ce jour, le pays compte 828 nouveaux cas de décès liés aux coronavirus, ce qui porte à 17.337 le nombre total de personnes décédées.