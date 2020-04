Alors que des économistes, de divers horizons, tirent la sonnette d’alarme sur l’imminence d’une crise économique en Afrique des suites de la pandémie de Covid-19; le Rwanda prend déjà des mesures fortes pour éviter cette prévision. “Le gouvernement rwandais a décidé, en sus de toutes les initiatives actuelles de protection sociale, que tous les membres du gouvernement, les directeurs de cabinet, les chefs d’institutions publiques et d’autres hauts responsables devront renoncer à un mois de salaire ” a annoncé le Premier ministre Edouard Ngirente. Selon le communiqué du gouvernement, cette décision a été prise dans le but de venir en aide à la population qui souffre sous le poids des nombreuses mesures imposées dans la lutte contre le Coronavirus. Depuis le 21 mars, le peuple rwandais est confiné avec pour corollaire une crise économique qui s’annonce.

“Ensemble, nous contiendrons cette épidémie”

Fin mars, les autorités de Kigali avaient imposé des mesures préventives dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. Dans le but de soulager la population, majoritairement pauvre, le gouvernement a accordé, il y a quelques jours, des biens de première nécessité à des milliers d’indigents. En outre, le pays a obtenu environ 101 millions d’Euros du Fonds monétaire international (FMI) afin d’éviter, d’éventuelles répercutions au plan économique. Mais toutes ces mesures auraient été insuffisantes aux yeux du gouvernement rwandais qui voit la menace de la pandémie de plus en plus croissante. Le premier ministre Edouard Ngirente a ainsi décidé d’affecter, aux œuvres de solidarité, le salaire du mois d’avril des membres du gouvernement, des directeurs de cabinet, des chefs d’institutions publiques et d’autres hauts responsables.

Par cette mesure, un nombre considérable de hauts fonctionnaires seront privés de leurs salaires qui seront accordés aux pauvres dans l’optique d’éviter une crise économique. Le premier ministre a, pour finir, indiqué que la pandémie ne pourra être contenue qu’avec l’apport de tous. Voilà une première en Afrique depuis le début de la crise sanitaire. Le Rwanda a déjà enregistré plus de 100 personnes testées positives au Coronavirus. Les mesures préventives restent en vigueur jusqu’au 19 avril dans ce pays de l’Afrique de l’Est. L’Afrique fait partir des continents les moins touchés par la pandémie, en nombre de décès, mais le nombre de personnes contaminées va sans cesse grandissant. Cinquante pays sont touchés sur les 54 Etats.