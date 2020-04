Après une victoire relative sur le nouveau coronavirus, la Chine est à nouveau soumise à une nouvelle vague de contamination dans le nord-est du pays selon les informations rapportées par La croix. Il s’agit de la ville de Harbin, capitale de la province du Heilongjiang située à la frontière de la Russie, qui a été isolée des autres villes. D’après les autorités de la ville « plus de 4 000 personnes sont sous haute surveillance ».

Les autorités ont ainsi resserré les différentes mesures de restriction à cause de nouveaux cas qui seraient venus de la Russie. L’accès à la province du Heilongjiang a été interdit par les autorités à tout étranger et à tous les citoyens venus d’une autre province du pays. Toute la ville de Harbin a été soumise à un isolement de 28 jours. Tous les chinois qui seront venus de la Russie, seront immédiatement soumis à de nombreuses mesures, comme le test de température et le port de masque.

”Cette propagation doit être prise très au sérieux”

Afin de limiter considérablement les entrées clandestines dans la ville, les autorités de la province ont promis de récompenser financièrement tous ceux qui pourront aider à détecter toutes les entrées illicites dans la ville. Les autorités sanitaires ont annoncé par ailleurs que 35 personnes ayant visité ou travaillé dans deux hôpitaux de la ville ont été infectées par un patient âgé de 87ans qui a été testé positif.

« Cette propagation doit être prise très au sérieux », a estimé le virologue Yang Zhanqiu du Centre de contrôle et de prévention des épidémies. « Elle nous révèle de nouvelles caractéristiques du virus qui le rendrait encore plus difficile à détecter », a-t-il indiqué. D’après un organe chargé de superviser les responsables politiques, le maire adjoint de la ville, le chef de l’agence municipale de santé, de même que 16 autres fonctionnaires de la ville ont été punis pour leur laxisme dans la gestion de l’épidémie.