C’est une nouvelle accusation qui va sûrement envenimer les tensions entre la Chine et les USA, et si elle était avérée, salir la réputation du régime communiste. Un haut responsable américain proche de l’administration Trump a en effet affirmé que la Chine a revendu des masques, des protections faciales et des tests reçus de la part de l’Italie à l’Italie. Une déclaration qui n’a pour le moment pas été commentée en Chine.

Est-ce une situation réelle ou une énième accusation entre les deux grands rivaux que sont la Chine et les États-Unis. Il y a quelques heures, un haut responsable américain relayé par Fox News a affirmé que la Chine a cyniquement revendu des dons de l’Italie au pays en guise de soutien à la crise de coronavirus: “Avant que le virus ne frappe l’Europe, l’Italie a envoyé des tonnes de matériels en Chine pour aider le pays à protéger sa propre population. La Chine a ensuite renvoyé ses matériels italiens en Italie (une partie, pas même la totalité) … et les a facturés” a affirmé le haut responsable.

Ajouté à cela les cas rapportés de produits offerts ou vendus qui sont défectueux, l’image de la Chine prend un sérieux coup dans la gestion de la crise sanitaire actuelle selon le responsables américain : “La désinformation que la Chine a diffusée paralyse le monde entier … ” a-t-il ajouté, fustigeant le fait que le pays veuille se présenter comme un leader dans l’aide sanitaire internationale.