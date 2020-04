Alors que les Français sont actuellement confinés, l’exécutif craint les vacances de Pâques. En effet, aux yeux du gouvernement, il existe des risques de voir des familles tenter de quitter leur domicile afin de se rendre quelques jours loin de leur domicile. Face à ce risque, le préfet de police de Paris a tenu à mettre en garde.

Affirmant que des policiers se tiendront prêts dès les départs, sur les routes et aux retours, ce dernier a invité les Français à rester chez eux. Mais sa sortie a également été largement critiquée à cause d’un tacle adressé aux personnes actuellement hospitalisées. Selon les dires du préfet Lallement, celles et ceux qui se trouvent actuellement en réanimation sont des individus qui n’ont pas respecté les règles du confinement imposées par l’exécutif.

Didier Lallement, une nouvelle fois critiqué

Des propos qui ont choqué. Face au buzz, Didier Lallement a été forcé de faire marche arrière, affirmant qu’il regrettait ses propos. Selon le communiqué de presse transmis, il n’y avait aucune intention de faire quelconque lien entre les personnes en réanimation et le non-respect des consignes sanitaires. Des propos qui ont également fait réagir le ministère de l’Intérieur. Des proches de Christophe Castaner ont affirmé que les propos tenus par le préfet étaient « inexacts ».

Le corps médical réclame son départ

Du côté du corps médical, la réaction a été sensiblement similaire. En effet, de nombreux médecins ont taclé le préfet, estimant que ce dernier ne respectait pas les malades en danger de mort et surtout, le travail réalisé par les soignants qui sont au contact du virus de manière quotidienne. Selon beaucoup de médecins, le préfet devrait d’ailleurs démissionner. Un appel qui ne manquera pas d’être repris, la communauté médicale étant relativement soudée en ces temps compliqués.