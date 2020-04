Après deux jours de baisse, le bilan du coronavirus aux États-Unis a connu pour la deuxième fois une hausse en ce qui concerne le nombre de personnes décédées en 24 heures. L’Amérique a ainsi franchi la barre des 2200 morts en 24 heures. N’étant pas aussi épargnée, l’armée américaine fait elle aussi les frais de cette crise sanitaire mondiale. Alors qu’elle avait enregistré le 10 avril dernier la mort d’un marin, l’armée, selon des sources concordantes, compte environ 150 bases touchées par la pandémie du Covid-19.

Près de 150 bases atteintes, 64 soldats hospitalisés et un décédé

En raison de l’impossibilité pour les bases américaines de contenir la pandémie au regard du nombre de troupes résidant dans les villes locales, le Secrétaire d’État à la Défense Mark Esper avait arrêté tous les mouvements militaires pour une durée de 60 jours. La mesure concernait environ 90 000 soldats. Mais cette mesure n’a pas empêché le coronavirus de toucher les soldats de l’armée américaine. Dans les bases américaines, à l’intérieur et a l’extérieur du pays, ils sont tous touchés. Le 24 mars dernier, l’US Navy annonçait que trois soldats marins sont testés positifs au coronavirus.

En dépit de l’évacuation de ceux-ci, le bilan du nombre de cas n’a pas cessé de s’alourdir. Selon Hans Kristensen, un spécialiste en armement nucléaire (Federation of American Scientists), toutes les unités nucléaires américaines étaient contaminées par la maladie, excepté une. Il y a quelques jours, le Pentagone a avancé un chiffre de 1.898 cas au niveau des 150 bases américaines. Parmi eux, on pouvait compter 597 cas dans l’US Navy (épicentre de la maladie). Pour le moment, 64 soldats sont en hospitalisation et un est passé de vie à trépas.