Le monde continue de mener une lutte très intense contre la pandémie du Coronavirus. À ce jour, un nombre impressionnant de personnes sont mortes du Covid-19 et les cas de contamination ne font qu’augmenter. Dans la majeure partie des nations du globe, des mesures exceptionnelles ont été prises pour freiner la propagation de la pandémie du siècle. L’accent est particulièrement mis sur la prévention et le respect des gestes barrières. Au Chili, un métal précieux est utilisé pour mettre au point des innovations qui permettent de lutter contre le Coronavirus.

Ce métal précieux est le Cuivre et il est utilisé par des entreprises chiliennes dans le but de fabriquer des modèles de masques chirurgicaux. Les vertus du Cuivre sont incroyables, en effet, ce métal précieux possède des propriétés antiseptiques et élimine efficacement les bactéries, les virus et les champignons. Selon une étude publiée par le New England Journal of Medicine, en collaboration avec des universités américaines de renom, le Cuivre pourrait être utilisé pour combattre le Coronavirus. L’étude révèle que le Covid-19 peut survivre entre deux et trois jours sur du plastique et de l’acier inoxydable, et au moins 24 heures sur du carton. Cependant, sur le cuivre, la durée de vie du Covid-19 est de quatre heures.

Plus qu’un métal précieux

Le Cuivre contient des nanoparticules qui ciblent et détruisent les acides nucléiques de l’ADN d’un virus ou d’une bactérie en un processus très rapide et efficace. Compte tenu de toutes ces vertus incroyables que possède le Cuivre, plusieurs entreprises au Chili ont décidé d’utiliser ce métal pour lutter contre le Coronavirus. A noter que le Chili est le premier producteur mondial de Cuivre et le pays compte utiliser sa position de leader pour fabriquer des masques, en utilisant des tissus agrémentés de nanoparticules de cuivre. Dans le domaine sanitaire, le Cuivre est déjà largement utilisé dans la conception des surfaces permettant ainsi de diminuer de 40 % les risques d’infection.