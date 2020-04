Les patients atteints du coronavirus, et guéris après la réanimation font face au défi de la rééducation. Ces personnes ne retrouvent pas leur vie d’avant, puisqu’ils perdent leur respiration normale, la digestion ainsi que leur mobilité. Pour cause, ils étaient durant plusieurs semaines souvent intubés et alités. Maintenant, il leur faut réapprendre comment notamment s’alimenter, marcher, et souvent même respirer. C’est le cas de Dominique, un patient admis au centre de rééducation de l’hôpital de Golbey, qui éprouve des difficultés à se déplacer. « On n’a plus de force c’est très compliqué » a-t-il déclaré.

Des « déconditionnés physiques »

Cela s’explique par les semaines d’inactivité qu’il a traversées et au cours desquelles ses muscles ont fondu. Dominique a pratiquement perdu 22 kilos. Selon Sylvie Guillaume, chef du service de rééducation de l’hôpital de Golbey, quand les patients sont remis debout, ils n’arrivent souvent pas à tenir tous seuls. Elle a expliqué que le fait de les transférer du lit à l’hôpital, est « impossible ». Pour le professeur Jean Paysant, spécialiste de médecine physique et de réadaptation à l’IRR (Institut Régional de Réadaptation) de Nancy, ces patients sont des « déconditionnés physiques ». A l’en croire, « ils sont littéralement épuisés, et se fatiguent très vite au moindre effort.»

Des programmes pour les aider à retrouver leur mobilité

Il continue en indiquant que leurs muscles ne parviennent plus à les porter, comme « pour les astronautes restés plusieurs jours en apesanteur ». Les équipes pluridisciplinaires des centres de rééducation comme celui de St Christophe et l’IRR de Nancy, ont mis sur pied des programmes pour aider les patients à retrouver leur mobilité. Ainsi, pour le pas les épuiser, on les fait pratiquer des exercices de marche réduits, mais réalisés plusieurs fois par jour. A cela s’ajoute parfois un peu de vélo, sous l’œil vigilant des professionnels qui s’assurent que la fréquence cardiaque et la tension demeurent au niveau normal.

Des kinésithérapeutes collaborent avec ergothérapeutes et les professeurs d’activités sportives, afin de soulager les courbatures ou douleurs qui suivent ces exercices.