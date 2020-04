Le Bénin continue de compter de nouveaux cas de Covid-19. Selon la radio Océan FM, trois personnes ont encore été testées positives au nouveau coronavirus. Ce qui porte le nombre d’infectés à 16. Les trois nouveaux cas font partie des personnes mises en quarantaine. La radio informe que les nouveaux contaminés ne présentaient aucun signe de la maladie mais ont pourtant été testés positifs au virus.

Au vu de ce fait, le ministre de la santé Benjamin Hounkpatin a invité chaque individu mis en observation à garder patience et à rester dans son couloir. Il assure par ailleurs que l’état des trois nouveaux cas est stable. Jusqu’à présent la plupart des personnes infectées par ce mal ont précédemment séjourné hors du pays notamment en Europe.

Même en dehors du cordon sanitaire rien n’est sûr

Le Bénin refuse toujours de fermer son aéroport alors que le Togo un pays voisin l’a déjà fait. Le gouvernement béninois n’a pas non plus fermé les marchés. Par contre, il a fermé les lieux de culte et a mis élèves et étudiants en congé de Pâques anticipé. Depuis le lundi 30 mars plusieurs communes du sud Bénin sont également isolées du reste du pays, bien tenues par un cordon sanitaire.

L’objectif est d’empêcher la propagation du virus dans le reste des régions du pays. Mais quelques jours après la mise en œuvre effective de cette mesure, une nouvelle personne a été testée positive au virus à Savalou, donc en dehors du cordon sanitaire.