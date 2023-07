Les candidats qui sont admis ou refusés à l’examen du Baccalauréat session unique de juin 2023 vont retirer à partir de ce lundi 24 juillet jusqu’au mardi 25 juillet 2023 leurs relevés de notes dans les centres de correction et de délibération. Selon la programmation faite par l’Office du Baccalauréat, les candidats sont attendus au Ceg Le Nokoué et au Ceg 1 Ouidah le lundi de 8 h à 16h et le mardi de 8h à 14h.

Selon les informations, les candidats de la série B se rendront au Lycée Technique Coulibaly de Cotonou pour le retrait et ceux des séries A, C, D au CEG Gbégamey. Quant aux candidats qui ont composé dans la zone d’Abomey-Calavi, ils devront se rendre au CEG Le Nokoué. Par contre ceux de la zone de Ouidah devront aller au CEG 1 de Ouidah. Pour effectuer le retrait du relevé des notes, les candidats devront se munir de leur pièce d’identité, la convocation de l’examen du BAC et le numéro de leur jury. Rappelons que le taux de réussite sur le plan national est de 63,08% et que sur 76104 candidats ayant composé, 48007 sont déclarés admissibles.