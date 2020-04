Le médicament antiviral expérimental remdesivir du laboratoire pharmaceutique américain Gilead, a prouvé son efficacité dans la lutte contre le coronavirus. L’information a été donnée ce mercredi 29 avril 2020 par les instituts de santé américains (NIH), qui s’appuie sur les résultats préliminaires d’un grand essai clinique contre placebo, qui inclue un millier de patients. Anthony Fauci, directeur de l’institut des maladies infectieuses, a fait savoir lors d’un discours dans le Bureau présidentiel américain, que les données traduisent que « le remdesivir a un effet clair ». Egalement positif et significatif, cet effet permet de réduire la durée de rétablissement des patients atteints par le nouveau coronavirus.

Le remdesivir peut servir de traitement standard

Selon le communiqué des NIH, quand on compare les malades ayant pris du placebo, à ceux ayant reçu du remdesivir, qui est un médicament conçu contre la fièvre Ebola, ces derniers se sont rétablis en 11 jours contre 15 en temps normal. Les instituts ont donc estimé que la durée du rétablissement se retrouve ainsi raccourcie de 31% en moyenne. A en croire Anthony Fauci, il s’agit là d’une démonstration de concept très significative, puisque cela atteste que le virus peut être arrêté. Il affirme cependant que le remdesivir peut servir de traitement standard, contre les formes graves du coronavirus.

Une étude sur 1063

Les résultats préliminaires n’indiquent pas si le remdesivir peut permettre de sauver des vies. Le taux de mortalité du groupe traité avec le médicament antiviral était de 8% contre 11,6% dans le groupe témoin.Notons que, le remdesivir n’avait jamais été approuvé contre aucune maladie. L’essai a inclus 1063 patients présentant une forme avancée du coronavirus, et des difficultés pulmonaires. Il a été réalisé sur 21 sites en Europe et en Asie, et 47 aux Etats-Unis. Anthony Fauci a en outre fait remarquer que le remdesivir intègre le matériel génétique du coronavirus, et le court-circuite pour ne pas lui donner l’occasion de se répliquer.