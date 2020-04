Dans le monde, plus d’un million de personnes avaient été contaminées par le nouveau coronavirus et plus d’une centaine de milliers d’autres avaient succombés à la terrible pandémie. Mais alors que les foyers de la maladie, pour la plupart dans les pays occidentaux, tendaient à se stabiliser ; le chef de Boko Haram, Abubakar Shekau, publiait ce mardi un message audio dans lequel il se moquait de la pandémie et des dirigeants mondiaux.

« Dieu, nous te remercions pour cette pandémie… »

Le leader de Boko Haram, avait choisi pour sa sortie médiatique, une vidéo sur Twitter. S’exprimant en Haoussa, une langue de peuple nomade courante au nord de nombre de pays ayant un versant sahélien, Abubakar Shekau, leader djihadiste avait fait une prière. Dans sa prière, le djihadiste avait remercier le « Très Haut » d’avoir permis l’avènement de cette pandémie en punition contre ces « pécheurs » occidentaux. « Dieu, nous te remercions pour cette pandémie. Nous te remercions également d’avoir envoyé la pandémie pendant le règne de Trump » avait-il dit en substance.

Pour Shekau, le nouveau coronavirus serait la conséquence du « Mal ». Un mot auquel, il donnait une dimension plus spirituel que matériel, « Ne cherchez pas loin l’origine de cette maladie. C’est le mal qui a provoqué cette pandémie ». Un mal dont lui et ses adeptes étaient épargnés parce qu’ils avaient avec eux « la protection divine ». Et pour mieux étayer ses dires, le leader de Boko Haram de dire que depuis que le monde était occupé à appliquer des mesures de distanciation, lui et ses « compagnons » loin de toute psychose vaquaient allègrement à leurs occupations. « Nous prions cinq fois par jour. Nous offrons nos prières (du vendredi) et nous nous tenons ensemble. Nous nous serrons les mains, nous mangeons dans un bol, nous nous en sortons très très bien ». Et en bon propagandiste, le djihadiste n’avait pas manquer de laisser entendre que cette immunité, cet « anti-virus » leur avait été octroyé par leur ferveur religieuse islamique.