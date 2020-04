Ce n’est pas une injonction, mais une recommandation. L’église catholique exhorte le gouvernement béninois à fermer les frontières du pays. C’est à la faveur d’une conférence de presse animée par l’Observatoire chrétien catholique de la gouvernance (Occg) au siège de la conférence épiscopale du Bénin à Cotonou. « La fermeture de toutes les frontières (aériennes et terrestres) reste l’une des décisions attendues pour freiner la propagation du virus par les personnes qui entrent dans notre pays » a indiqué le Père Nathanaël Yaovi Soédé, président de l’Occg.

Création d’un Fonds national d’urgence

L’observatoire demande également au gouvernement de soulager la population en prenant des mesures sociales. Le père Nathanaël Yaovi Soédé propose par exemple à l’exécutif de distribuer gratuitement des gels hydro-alcooliques, des masques de protection et des savons aux malades des hôpitaux, prisonniers, personnel de santé et autres compatriotes ne gagnant pas bien leur vie. Il a par ailleurs exhorté le gouvernement à créer un Fonds national d’urgence et une équipe internationale d’appui qui facilite la mise en œuvre des procédures et le respect des protocoles permettant de reconnaître la fiabilité de certains médicaments proposés par des béninois pour traiter le coronavirus.

L’invite de Mgr Roger Houngbédji

Le gouvernement est également invité à mettre sur pied une Fondation qui aura pour objectif la promotion de la recherche pharmaceutique et médicale au Bénin. Il faut dire que l’Archevêque de Cotonou était présent à cette conférence. Mgr Roger Houngbédji a exprimé la compassion de l’Eglise catholique à la famille de la dame décédée des suites du Covid-19. Il a pour finir invité les populations à respecter scrupuleusement les mesures édictées par le gouvernement pour contrer la propagation de ce terrible virus né en Chine. Actuellement, le Bénin compte 35 cas confirmés de Covid-19. 18 sont guéris selon les sources officielles. On déplore malheureusement un mort, la dame dont parlait l’archevêque de Cotonou.