Le président camerounais Paul Biya a fait un don d’environ deux milliards de FCFA, pour aider les populations à lutter contre le coronavirus. L’information a été donnée hier lundi 20 avril 2020, par Paul Atanga Nji, ministre camerounais de l’Administration territoriale. Le but de ce don est de consolider auprès des populations, les dispositions visant à freiner la propagation du coronavirus (covid-19). Entièrement composée de matériels médicaux, ce don est composé de 1,5 millions de masques de protection pour les populations, 40 000 bidons lave-mains, 50 000 masques chirurgicaux pour le personnel soignant, des respiratoires pour les hôpitaux et 50 000 cartons de savons et de lessive.

« Décentraliser la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus »

Selon le ministre tout ce stock de produits est déjà disponible dans le pays. Il a fait savoir qu’il sera distribué dans les 360 arrondissements du Cameroun, dans les jours à venir. « La volonté ici exprimée, est de décentraliser la stratégie de lutte contre la propagation du coronavirus. Ainsi, il ne sera plus nécessaire de convoyer les malades dans les grands centres hospitaliers de Yaoundé et de Douala qui commencent à saturer » a assuré le ministre de l’Administration territoriale. Notons que le Cameroun fait partie des pays de l’Afrique subsaharienne, les plus frappés par le covid-19. Actuellement il compte plus de 1000 cas de contamination enregistrés.

171 249 décès dans le monde

Rappelons que le footballeur camerounais Samuel Eto’o, avait également mis la main à la poche, pour lutter contre le coronavirus dans son pays. Via un communiqué de presse, sa fondation avait annoncé la distribution de kits à 50 000 foyers des couches de la population les plus exposées au covid-19. En outre, le coronavirus continue à faire des ravages dans le monde avec 171 249 décès et plus de 2 494 000 cas confirmés. Selon un décompte du centre pour la prévention et le contrôle des maladies de l’Union Africaine, du dimanche dernier, le continent dénombre 1055 décès et 21 096 cas confirmés de coronavirus.